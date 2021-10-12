AKP’li belediyeden anaokulunda ‘Başkanı tanıyalım’ dersi

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ana Kucağı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören çocuklara müfredat dışı, uygulamalı ders veriyor.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, Ana Kucağı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören öğrenciler, Milli Eğitim müfredatına ek olarak ‘Şehrim Bursa’ ve değerler eğitimi de alıyor. Müfredat dışı bu dersin bir konu başlığı da “Başkanımızı Tanıyalım” oldu. AKP'li Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir grup anaokulu öğrencisine konuyu uygulamalı olarak makamında anlattı.

Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, “Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş örgün eğitimde öğretmen rolü yapmak yerine kentin kangren haline gelmiş olan ulaşım, imar, modernleşme, yaşam kalitesi gibi sorunlarını çözmek için belediye başkanlığı sorumluluklarını yerine getirmelidir” dedi.

Toy, “Milli Eğitim Bakanlığı müfredat dışı yapılan bu tür çalışmaları denetlemek ve engellemekle sorumlu olduğu halde, aksi yönde davranıp değerler eğitimi maskesi altında ulusal eğitimin keyfiyetle yerelleştirilmesine olanak yaratmaktadır” ifadelerini kullandı.

Toy, “Türkiye’nin her bölgesinde yerel yönetimlerin buna benzer uygulamalarının önü açılacak olursa, bundan böyle Türkiye’de eğitimin çerçevesini Milli Eğitim kavramından çıkarmak zorunda kalabiliriz. Bu keyfi uygulamalar bir an önce engellenmeli” şeklinde konuştu.