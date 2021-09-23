AKP'li belediye kaçak kuran kursuna konukevi tabelası astı

AKP’li Sultanbeyli Belediyesi, bir şahsa ait olduğu belirtilen imara aykırı kaçak yapıya “Sultanbeyli Belediyesi Kamu Yararına Öğrenci Konuk Evi” tabelası ile göz yumdu. Binanın Kuran kursu olarak hizmete açılacağı belirtildi.

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç’ın haberine göre; isminin açıklanmasını istemeyen bir yurttaş, AKP’li Sultanbeyli belediye başkan yardımcıları Erkan Dinç ve Yasir Ağırman hakkında “görevini kötüye kullanma” suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa verilen dilekçede, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehdi Sokak’ta bulunan yapıya belediye imar plan notlarına göre en fazla dört kat izin verilmesi gerekirken, bodrum dahil 8.5 kat çıkıldığı belirtildi. Dilekçede ayrıca inşaatın belediyeye ait olmamasına karşın önüne Sultanbeyli Belediyesi tabelasının konulduğu kaydedildi.

Savcılığa yapılan suç duyurusunun üzerine Sultanbeyli Kaymakamlığı ise belediye başkan yardımcıları Dinç ve Ağırman hakkında “soruşturmaya izin yoktur” kararı verdi. Bunun üzerine aynı yurttaş, soruşturma izni vermeyen eski Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Kaymakamın yeri değişti

Kubilay hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, “Metin Kubilay’ın soruşturmaya izin vermeme gerekçesi ‘imar mevzuatına aykırı yapı ruhsatı veya yapı kullanım belgesi düzenlenmediği ve yapı kullanım belgesi bulunduğu’ hususları olarak sıralandı. Kaymakamlık makamı binayı yerinde inceleseydi, kaçak olarak yapıldığını görebilirdi. Savcılık makamınızca da incelense binanın kaçak olarak yapıldığı her türlü ispatı ve delilidir. 3194 sayılı İmar Kanunu’na aykırı olarak karar veren eski Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay görevini kötüye kullanmıştır. Kaymakamın tayini, Kocaeli’nin Dilovası ilçesine çıkmıştır” ifadelerine yer verildi.