AKP'li belediyeden AKP'li belediye meclisi üyesine ihale: 24 milyon TL

AKP İstanbul Arnavutköy Belediye Meclisi Üyesi Hamza Balkaya’nın ortağı olduğu ve bu yıl 17 Ocak’ta kurulan “Bütas Asfalt Nakliyat” isimli şirket, AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden 24 milyon 789 bin TL’lik ihale aldı.

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre, AKP’li Yücel Yılmaz yönetimindeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 10 Mayıs tarihinde “Yol Yapım Bakım ve Onarım Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Bitüm Alımı” başlığıyla bir ihale açtı. Belediyeye bağlı Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca "açık" usulle düzenlenen ihalede yaklaşık maliyet 24 milyon 789 bin TL olarak belirlendi. İhaleyi, 23 milyon 760 bin TL ile tek geçerli teklifi veren "Bütas Asfalt Nakliyat" adlı şirket kazandı. Şirket ile belediye arasında 23 Mayıs tarihinde sözleşme imzalandı.

Belediyeden 24 milyon 789 bin TL'lik ihaleyi alan şirketin ortağı ise AKP İstanbul Arnavutköy Belediye Meclisi Üyesi Hamza Balkaya. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, ihaleyi alan şirket, 17 Ocak 2022 tarihinde kuruldu. Kuruluşunun üzerinden beş ay bile geçmeyen şirket bu yıl 28 Şubat tarihinde de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ihalesini almıştı. Bütas Asfalt Nakliyat isimli şirket, “Doğal afet, savaş ve özellikli işler” koşuluyla kullanılması gereken pazarlık yöntemiyle AKP’li belediyeden 9 milyon 620 bin TL’lik iş almıştı.