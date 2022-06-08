MHP’li başkanın kardeşinin kazandığı ihale Kastamonu’yu karıştırdı

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu tarafından 26 Nisan’da, 100 milyon 350 bin liraya satılan, Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin’in değerinin çok altında satıldığı yönündeki tepkisi ve muhalefeti üzerine iptal edilip dün yeniden satışa çıkarılan Alparslan Türkeş Botanik Parkı bu kez 153 milyon 500 bin liraya alıcı buldu. İhale usulü yapılan satışı izlemek isteyen Erbilgin, salona alınmadı. Yaşananları saniye saniye görüntüleyen Erbilgin, bir kamu kuruluşuna alınmamasını ve olayın perde arkasını Gerçek Gündem’den Elif Ünsal'a değerlendirdi.

Erbilgin’in açıklamaları şöyle oldu:

Olayın iki yönü var

“Bu olayın iki farklı yönü var. Birincisi ihale yönü. İhalesi yapılan alan 2021’in 10’uncu ayının birinci gününde belediye encümenine sevk edildi. 937 Ada 371 parsel 16 bin 800 metrekare konut ve ticaret alanı. Ancak burasının öncesi Alparslan Türkeş Botanik Parkı idi. Biz buna itiraz edince bugünün MHP’li belediye başkanı görevi devraldıkları, “100 milyonluk pastırma yedi” dedikleri AKP’li belediye başkanına ‘imar değiştirdi’ demişlerdi. O günkü imar değişikliğinde 11 MHP’li meclis üyesi de oradaydı ve itiraz etmemişlerdi. Ve Belediye Meclisi “Biz burayı satmayacağız, kat karşılığı kiralayacağız. Satacağımızı nereden çıkardınız?” diyerek bizi yalanlamıştı.

Daha sonra belediye encümeni satış yetkisi verdi ve burası 67 milyon 500 bin lira bedelle satılmak üzere ihaleye çıktı. Biz de tam o günlerde büyükşehir belediyelerimizden görüş alarak parsel üzerinde bir taslak hazırlattık. Orasının “Oğuz Atay Kültür Merkezi” olması gerektiğini; içinde kız yurdu, kolej, tiyatro ve oyun alanlarının olacağı bir alan olması gerektiğini ve istenirse büyükşehirlerimizle görüşülerek parsel üzerindeki yapının bir protokolle yaptırılabileceğini de söyledik. Haliyle belediye başkanımız bu öneriyi bugünkü siyasi koşulları da düşünerek reddetti. Sonuç olarak 67 milyon 500 bin lira bedelle burayı ihaleye çıkardılar ve o ihale 100 milyon 350 bin lira bedelle sonuçlandı. Ben buranın aynı zamanda gayrimenkul değerleme uzmanıyım; buranın bedelinin kat karşılığı 250 milyon lira, satışlarda 200 milyon lira olabileceğini ve buranın üç otuz paraya satıldığını hem belediye başkanıyla hem de kamuoyu ile paylaştık. Yapılan o ihalede bizi salona sokmamışlardı, en nihayetinde de kamuoyu baskısıyla belediye başkanı o ihaleyi iptal edip bana ağır hakaretler ederek; ‘madem bu kadar değerli olduğunu düşünüyorsun, gel burayı sen al’ dedi. Dün yapılan ihale aslında tekrar bir ihale.”

'Salona Emniyet Müdürü ve Çevik Kuvvet davet edildi'

Erbilgin, tekrarlanan ihalede konuyu takip edeceklerini söylediklerini ifade ederek, “Belediyeye gittiğimizde yine salona alınmadık. Belediye başkanının talimatı ile salona başta çevik kuvvet olmak üzere emniyet müdürünün de davet edildiğini üzülerek gördük. Bir kamu kuruluşunda, yine bir kamu kuruluşu olarak emniyet kuvvetlerinin ana muhalefet partisinin il ve ilçe başkanının karşısına çıkarılmasının toplum vicdanında mahkûm olacağını düşünüyoruz.

Kapıda bizim karşımıza belediyenin özel güvenlikçileri çıktı.Tabii bu insanlar orada maaşlı çalışıyor. Hukuksuz olduğunu bildikleri halde verilen talimatı yerine getirmekten başka yapacakları bir şey yok. İlk başta biz muhatap bulamayınca gelen olmaz ise orada oturacağımızı, bu tartışmanın Kastamonu’ya bir faydası olmayacağını ve ihaleyi kamuoyu denetimi ilkesi gereği izlememiz gerektiğini söyledik. Çok kısa bir süre sonra Hamdi Öz isimli belediye başkan yardımcısı geldi. Tabii o yine işin şov kısmındaydı. O öyle bir isim ki belediye içerisinde sağa sola ateş ettiği iddia edilen biri. Bir önceki ihalede karşımıza çıkarılan belediye başkan yardımcısı ise Mehmet Yurt idi. O ihalede bize karşı olan tavrı nedeniyle kamuoyundan, yakın arkadaşlarından ‘yaptığınız yanlış’ şeklinde çok fazla tepki aldı. Bu kez başka bir belediye başkan yardımcısı çıkardılar, belediye başkanı ne toplumun ne de bizim önümüze çıkmadı.

En nihayetinde ihale çıkış bedelinin yaklaşık 2.5 katı, bizim ‘daha değerli’ dediğimiz bölgenin yüzde 50 fazlası olarak kazanılmış oldu. Farklı bir ifadeyle CHP muhalefeti, belediyenin kasasına 53 milyon 150 bin lira koyarak bir kamu kaynağı yaratmış oldu. Bu değer yeterli mi diye sorarsanız; birincisi parselin değerinden bağımsız olarak orası bir üniversite bölgesi. Kastamonu 2018 yılında Kültür Dünyası Başkenti idi. Ama bizim Kültür Dünyası Başkenti’nde bir kültür merkezimiz yok. Biz oranın Oğuz Atay Kültür Merkezi yapılması konusunda ısrarcıyız. Binalarla ilgili sorumluluğu alırız. Ancak belediye meclisi satma kararı vermişse de değerinin altında satılmamalı ve ranta kurban edilmemeli diyoruz.

1 hafta önce de TÜRGEV’e 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilen bir parselin satışı gerçekleştirildi. Onu da kamuoyuna duyurmaya çalıştık.” dedi.

İhaleyi alan isim MHP'li belediye başkanının kardeşi

Erbilgin ilk ihaleye 9, iptal edildikten sonra yapılan ihaleye ise 6 kişinin katıldığını belirterek o isimleri de paylaştı. Erbilgin’n aktardığı isimler şöyle:

Gülşen Yapı, Tombullar Hazır Beton, Akkaya İnşaat-Özgür Akkaya, Hüseyin Can Aytekin, Harun Demir, Ayhan Çatal.

İhaleyi kazanan isim ise MHP Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’ın kardeşi Ayhan Çatal oldu. Kapalı zarf usulü yapılan ihale, en çok teklif veren üç firma arasında yapılan açık artırma sonucunda Çatal’ın oldu.”

