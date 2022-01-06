AKP'li belediyede MHP'li meclis üyesinden zabıtaya saldırı ve tehdit

Bursa Osmangazi'de dün MHP’li Mudanya Meclis üyesi Bülent Erden, aracını minibüsçülerin durağına park etmesi üzerine AKP'li Osmangazi Belediyesi'nin zabıtaları aracın minibüs durağından kaldırmasını istedi.

Haberalmedya'dan Pelin Çırpan'ın haberine göre; Aracını duraktan çekmek istemeyen MHP'li Erden hakaretlerde bulundu. Erden ve yanındaki şahıslar zabıtaya saldırıda bulundu. Erden'in yanındaki bir şahıs zabıta F.C.'ye kafa attı.

Erden ise tehditlerine devam etti, zabıta F.C.’ye “Yazdığın son ceza olacak. Sen bana başka yerde teşekkür edeceksin. Yaz tutanağı” ifadelerini kullandı.

Zabıta memuru F.C., Erden ve yanındakilerden şikayetçi olacağını söyledi. Erden ise, F.C.'yi MHP İl Başkanı ile konuşturmak istedi. F.C. ise bu talebi geri çevirdi.

F.C.'ye çevredekiler, "Polis onu almaz" derken F.C. de, "Milletvekili mi sanki?, Dağ başı mı burası?, Gangıster misin?" ifadelerini kullandı.