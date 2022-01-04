MHP'den ihracı istenen Yahnici: Evimin önünde maskeli kişilerce saldırıya uğradım

Alparslan Türkeş Vakfı'nın Türkeş'i anma etkinliğine saldırı sonrası Halk TV yayınına bağlanarak, "Grubun önünde bulunan birisi 'MHP geldi' diyerek, fırsat ve boşluk bulduğu ilk anda arkadaşlarımıza çullandı" açıklamasını yaptığı gerekçesiyle ihracı istenen eski vekil Şevket Bülend Yahnici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hitaben açık bir mektup kaleme aldı.
Yahnici, "Gelenler MHP'den geldiklerini söylemediler, ya da kimseye çullanmadılar mı demem gerekiyordu" diye sordu. Yahnici, birkaç ay önce de evinin önünde saldırıya uğradığını açıkladı.
Yahnici mektubunda, tebligat yazısında Türkçe hatalarına da dikkat çekerek, "İmza yerinde doğum yılının 1989 olduğunu öğrendiğim bir çocuğun imzası/ismi var. Baro sicil kaydı 27770 imiş. Benden doğumu 40 sene sonra olan bir delikanlıya savunma vermem isteniyor" ifadesini kullandı.
Yahnici'nin Bahçeli'ye hitaben kaleme aldığı mektup şöyle: