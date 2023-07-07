AKP'li belediye vergi borcuna karşılık iki camiyi satma kararı aldı

İstanbul’daki AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin vergi ve SGK borçlarına karşılık okulları satma kararı almasının ardından bu kez de AKP’li Bayrampaşa Belediyesi, vergi borcuna karşılık ilçedeki camileri satma kararı aldı.

Birgün'ün haberine göre belediye ile belediye şirketi Baypaş'ın toplam 90 milyon liralık vergi borcuna karşılık mülkiyeti belediyeye ait olan iki taşınmazın, Hazine'ye devredileceği ve vergi borcunun silineceği kaydedildi. Ancak, AKP’li belediyenin borcuna karşılık devredeceği iki taşınmaz, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre cami olarak kullanılıyor.

Ulubatlı Hasan Cami ve Kocatepe Ulu Camisinin satışı için getirilen teklif, CHP'li ve İYİP'li meclis üyelerinin itirazına rağmen AKP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla Belediye Meclisi’nde geçti.

'Hülleyle borç ödenmez'

CHP Grup Başkan Vekili Ahmet Çapık ise karara "Bu çok yanlış bir uygulama. Borç ödemenin hülle yolu... Bu durumun yaygınlaşmaması için elimizden geleni yapacağız. Ülkemizdeki tüm belediyeler borçlarını cami vermek suretiyle yaparsa ne olur? Belediye kötü yönetiliyor. Umarım seçimlere kadar belediye binasını da borç karışlığında vermezsiniz" sözleriyle tepki gösterdi.