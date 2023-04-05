AKP'li belediye tarikatları, vakıfları finanse etmiş

İstanbul’daki AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin Nur Cemaati’nin Yazıcılar Grubu’na bağlı Hayrat Vakfı ile AKP’lilerin yönettiği İlim Yayma Cemiyeti için yüz binlerce lira harcadığı açığa çıktı.

Sancaktepe Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi İlknur Ünlü’nün belediyenin Denetim Komisyonu Raporu’na karşı hazırlandığı şerh raporunda çarpıcı bilgiler yer aldı. CHP’li Ünlü, kaleme aldığı raporda, denetim sürecinde kendisinden birçok konuya ilişkin bilgi, belge, liste ve faturanın gizlendiğini vurgulayarak, “Denetim komisyonu üyesinden bilgi ve belge kaçırıldı” ifadelerini kullandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Ünlü, vakıfların kullanımına sunulan taşınmazlara dair yaptığı incelemede, AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin kiraladığı iki binayı İlim Yayma Cemiyeti ile Hayrat Vakfı’na öğrenci yurdu olarak kullanmaları için protokol imzalayarak devrettiğini tespit etti. Ayrıca, bu binaların kira, elektrik ve su gibi giderlerinin belediye tarafından karşılandığını belirledi.

Binanın kirası için 240 bin TL harcadı

Belediye, Nur Cemaati’nin Yazıcılar Grubu’na bağlı Hayrat Vakfı için 2015 yılında protokol imzalayarak kiraladığı binayı tahsis etti. Belediye, sadece 2022’de vakfa tahsis ettiği binanın kirası için yaklaşık 240 bin TL harcadı.

Hayrat Vakfı, 2016’da kamuoyunda uzun süre tartışılan Karaman’daki cinsel istismar skandalında da bir bildiri yayımlayarak, Ensar Vakfı’nı desteklemişti. Ayrıca vakıf, 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile 31 Mart yerel seçimlerinde de “AK Parti’ye, Cumhur İttifakı’na sahip çıkıyor ve destekliyoruz” şeklinde açıklamalar yapmıştı. Üstelik bu vakıf, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) içerisinde de oldukça etkin. MEB, Hayrat Vakfı ile çok sayıda protokol imzalarken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 2016 yılında söz konusu vakıf ile “korunma ve bakım altındaki çocuklara yönelik protokol” imzalamıştı.

Vakfın internet sitesinde ise “Hayrat Vakfı, 1974 yılında, Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin vekili Ahmet Husrev Altınbaşak tarafından Isparta’da kuruldu” denilerek Milli Eğitim Bakanlığı ile “karşılıklı işbirliği” yapıldığı ifade ediliyor.

AKP’liler yönetiyor

Sancaktepe Belediyesi 2018 yılında da yandaş İlim Yayma Cemiyeti’ne kiraladığı bir binayı 10 yıllığına tahsis etti. Bu bina için de belediye kasasından sadece 2022 yılında 181 bin 500 TL ödendi. İlim Yayma Cemiyeti’nin Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Tülün, AKP İstanbul teşkilatının kurucuları arasında yer alırken aynı zamanda da uzun bir süre AKP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevini de yürüttü. Ayrıca, İlim Yayma Cemiyeti’nin yönetiminde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AKP Rize Milletvekili İsrafil Kışla ile kamudan 7 yılda tam 366 milyon TL değerinde 260 ihale alan AKP’li İBB Meclisi Üyesi Ömer Akbulut gibi çok sayıda da AKP’li de yer alıyor.

'Suç duyurusunda bulunacağız'

Habere göre Ünlü, “Belediyelerin dernek ve vakıflara doğrudan para aktarmasının, bina kiralamasının mümkün olmamasına rağmen Sancaktepe Belediyesi’nin kendilerine yakın Hayrat Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti için bina kiraladığını tespit ettik. Sancaktepe Belediyesi hukuken uygun olmayan bu tahsisleri, kendilerine yakın dernek ve vakıfları finanse ederek güçlendirmek amaçlıyla kullanmaya devam ediyor. Biz öğrenci yurtlarının kamu ve belediyeler eliyle gerçekleştirilmesi gerektiğini daha önce de ifade ettik. Bu anlamda İstanbul Büyükşehir Belediyemizin gerçekleştirdiği çok güzel örnekler var. Kamu zararına sebebiyet veren bu tahsislerle ilgili ilerleyen günlerde suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu.