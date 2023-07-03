AKP'li belediye kahve dükkanı BALBUCKS'ı deprem toplanma alanına yapmış

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz hafta “BALBUCKS” isimli bir kafe açtığını duyurmuştu. BALBUCKS isminin ABD merkezli kahve dükkanları zincirine benzerliği nedeniyle sosyal medyada gündem olmuştu.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, belediyenin deprem toplanma alanı olan Zağnos Paşa Camii meydanında açtığı BALBUCKS isimli kafeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Balıkesir AFAD İl Müdürlüğüne göre meydanın Balıkesir ve 20 ilçesinde bin 86 yerde bulunan deprem toplanma alanlarından birisi olduğu aktarıldı.

Tüm bunların tedbirsiz, özensiz, duyarsız bir anlayışla Amerikan özentiliği olduğunu dile getiren CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, “Bölgede şu anda işgalci olan bu işletmenin altı otopark ve boş. Deprem kuşağında olan Balıkesir ki Kahramanmaraş depremiyle sarsıldığımız, birçok canımızı yitirdiğimiz şu dönemde bu kadar tedbirsiz, özensiz, duyarsız bir anlayış sadece bir Amerikan özentiliğidir. Çakma bir marka yaratabilmek adına kente ve bulunduğumuz alana ihanet etmektir. Deprem toplanma bölgelerine bu tarz yapıların yapılması kanunen yasaktır dedi. (ANKA)