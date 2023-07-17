AKP’li belediye izin verdi: Mandıra atıkları gölün rengini değiştirdi

Kırşehir’in Akçakent ilçe merkezine 1 kilometre mesafedeki Eskiyurt gölü kıyısına, AKP’li ilçe belediyesi tarafından 2018 yılı Eylül ayında meclis kararıyla mandıra yapılmasına izin verildi.

Mandıranın faaliyete geçmesinin ardından göl, zaman içinde işletmeden çıkan atıklarla kirlenmeye başladı.

Sözcü'nün haberine göre göl suyunun rengi değişti, başta balıklar olmak üzere göldeki canlı yaşamı da bitme noktasına geldi.

'Çevreyi kirletirse kapatılacak' denilmişti

Belediye mandıraya izin verdiği meclis kararında, “Besi çiftliğinin çevreyi kirletmesi durumunda, çevreye atık sularını boşaltması ve rastgele hayvan pisliğini boşaltması halinde yapı ruhsatları ve yapı kullanma izinleri iptal edilerek söz konusu besi çiftliğinin kapatılmasına ayrıca o yıla ait çevre kirliliği cezalarının en ağırı olan ile cezalandırılmasına” ifadelerini kullanmasına rağmen, tesisin kapatılmadığı belirtildi.

Çevreye yaydığı pis koku ve gölü kirletmesi nedeniyle mandıra bölge halkı tarafından şikayet edildi. Şikayetlerden birini ise AKP’li Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç’ın kardeşi Vahit Kılıç yaptığı ortaya çıktı.