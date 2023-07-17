AKP'li başkanlar belediyeyi aile şirketine çevirmiş: Kardeş, yeğen, kayınbirader...

Ağrı’da Taşlıçay ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı İsmet Taşdemir’in yaklaşık 20 yakınının kurumda görev yaptığı ortaya çıktı.

Birgün'de yer alan habere göre bir önceki dönem belediye başkanı olarak görev yapan İsmail Taşdemir'in de İsmet Taşdemir ile akraba olduğu öğrenildi. İki dönemde belediye başkanlarının belediyeye 'tanıdık kontenjanıyla' yakınlarını yerleştirdiği görüldü.

İsmet Taşdemir’in kuzeni Yılmaz Taşdemir’in ise Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi’ndeki güvenlik biriminde çalıştığı belirlendi.