AKP’li belediye hakkını arayan itfaiyecileri temizlik işlerine sürdü

AKP'li Malatya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığında çalışan ve KHK ile sürekli işçi statüsüne sahip olan 25 itfaiye işçisi fazla mesailerinin verilmemesi, esnek çalışma ve sigortalarının eksik yatırıldığı gerekçesiyle belediyeyi mahkemeye verdi. Belediye yönetimi ise mahkemeye veren itfaiyecileri Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne sürdüğü öğrenildi.

Sözcü'den Evren Demirdaş'a konuşan ve isminin verilmesini istemeyen 12 yıllık itfaiye eri belediyeyi mahkemeye vermesi sonrasında Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne sürüldüğünü kaydetti. İtfaiye eri, 'Bizim yerimize Park ve Bahçeler Müdürlüğünden 13-14 kişi ve Temizlik İşleri Müdürlüğünden ise 3-4 kişi toplamdan 18'e yakın personeli itfaiyeye koydular. Bu kentte büyük bir yangın olsa itfaiyeye aldıkları çocukları yangına götürecekler" dedi.

'Ayda 240 saat çalıştırdılar'

Belediyede çalışan ve ismini vermek istemeyen itfaiye eri yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

"Belediye Başkanı Selahattin Gürkan 2019 Mart ayında göreve başladıktan sonra ilk yaptığı iş belediye personelinin mesai almayacağına dair açıklama yapması oldu. Bildiğiniz üzere kanunda 'İşçiler haftada 45 saat ayda 145 saat çalışmaya tabidir. Eğer uygun görülürse bu işçiler mesai ücreti karşılığında çalıştırılır' diye bir madde var. Bu maddeye rağmen bizi ayda 240 saat çalıştırdılar. Bir saat mesai alamadık.

İtfaiye acil müdahale ekipleri arasında bulunmasına rağmen Malatya Büyükşehir Belediyesi bizlere de esnek çalışmaya tabi tuttular. Her ay 60 saat fazla çalışmama rağmen 10 ile 15 gün arasında sigortamı yatırdılar. Biz bir suç işlemedik, devletin malına zarar vermedik. Başkalarının canı ve malı için kendi canımızı hiçe sayarak görevimizi hakkıyla yerine getirdik ancak hakkımızı alamadık.

'Dava açtık'

Daire başkanımız en sonra bize, 'Arkadaşlar ben bu adamdan hakkınızı alamıyorum, hakkınızı arayın' dedi. Biz de yaşadığımız haksızlıkları mahkemeye başvurarak aramaya başladık. Bu süreçte avukata vekâlet verenlerin sayısı 45'ti. Bu olayın duyulması sonrasında daire başkanımız 'Arkadaşlar siz böyle bir yola girdiniz eğer böyle devam edersiniz sizi işten çıkartırlar' dedi. Biz de 'İtfaiye personeliyiz kadromuz var, aktif çalışıyoruz, bizi nasıl olur da çıkartabilirsiniz?' dedik. 25 arkadaşla birlikte gidip davamızı açtık. Bizi işten çıkartmakla tehdit ettiler."

'Farklı ilçelere gönderdiler'

Belediye yönetiminin ‘mahkemenizi geri çekin' sözlerine uymayan itfaiye işçilerini Park ve Bahçeler Müdürlüğüne, Temizlik İşleri Müdürlüğüne ilçelerde çalışan itfaiyecilerini ise farklı ilçelere gönderildiğini belirten itfaiye eri, şunları söyledi:

"Davacı olan kimi arkadaşlarımızı Temizlik İşleri kimilerini ise Park ve Bahçeler daire başkanlığında süresiz görevlendirildiler. 25 arkadaşımızla birlikte ilçelerde çalışan itfaiye personelleri vardı onlarda mahkemeye vermişti. Onların da farklı ilçelere sürdüler.

Akçadağ'da çalışan iki arkadaşımızı çalışma saatlerini sabah 9 akşam 18.00'e çektiler ve 220 kilometrelik uzaklıkta olan Pütürge ilçesine gönderdiler. Doğanyol ilçesinde bir arkadaşımız vardı onu da Darende ilçesine gönderdiler onlara da çalışma saatlerini sabah 9.00 akşam 18.00 kuralı koydular. Gidip gelecekler, ancak bu şartlara dayanamadılar. Şu an toplam sayışımız 8'e düştü. Şimdi de bizleri işten çıkarmayla tehdit ediyorlar. Beni Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına verdiler. Park ve Bahçeler Müdürü benim yüzüme dahi bakmıyor. Senelik izin istiyoruz izin kullanmak yasak, arkadaşlar itfaiye elbisesiyle parklara, bahçelere temizlik işlerine gönderdiler. Her konuda haklıyız ama gördüğümüz muamele çok üzücü."

'Bu çocuklar yangına nasıl müdahale edecek?'

Sürülen itfaiyecilerin yerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan işçilerin itfaiyeye alındığını söyleyen eski itfaiye işçisi ise personel yetersizliği olduğunu belirtti. İşçi, "Bu çocuklar yangına nasıl müdahale edecekler? Bu çocuklar ölür. Bu olayı herkes biliyor ama nedense herkes seyrediyor" dedi.

Belediye Başkanı: Davadan haberim yok

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Selahattin Gürkan ise işçilerin rotasyona tabi tutulduğunu iddia ederek, Bunlara çok prim vermemek lazım. Size ulaşan kişiler muhtemelen KHK'lı personellerdir memur statüsünde olan personeller değildir. Bunlar işçi statüsünde olup yani itfaiyenin geri hizmetinde görevli olan arkadaşlardır. Daire başkanımız bu arkadaşları şubeler arasında tahminin rotasyona tabi tutmuştur" dedi.

Gürkan,mahkemelik olunduğunu duymadığını da öne sürerek, "Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde adaletsizlik olmaz, haksızlık olmaz ve bizim bütün kararlar oybirliğiyle meclisten geçmiştir" şeklinde konuştu.