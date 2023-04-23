AKP'li belediye Ensar yöneticisini zengin etti: Sadece belediyeden ihale aldığı ortaya çıktı

Ensar Vakfı Başkan Yardımcısı İsmail Şirin, AKP’li Üsküdar Belediyesi’nden 8 yılda 37 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli 209 milyon lira olurken, Şirin'in şirketinin Üsküdar Belediyesi dışında bir yerden ihale almadığı görüldü.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre Üsküdar Belediyesi’nin 2015 ile 2022 yılları arasında düzenlediği 37 ayrı ihaleyi, Şirin Kardeşler isimli bir şirket aldı. Şirketin aldığı 37 ihalenin toplam bedeli ise 209 milyon lirayı buldu. Kurulduğu günden bu yana Üsküdar Belediyesi’nden başka bir kurumdan ihale almayan bu şirket, aldığı 37 ayrı ihale ile belediyeye gıda ve içecek sattı.

Soruşturma izni verilmedi

Şirin Kardeşler, İsmail Şirin ve İbrahim Şirin'e ait. 6 milyon lira sermayeli şirketin yüzde 50’sine sahip İsmail Şirin aynı zamanda AKP’ye yakınlığıyla bilinen Ensar Vakfı’nın Başkan Yardımcısı. Şirin daha önce de Ensar Vakfı Üsküdar Şube Başkanı’ydı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediye başkan yardımcıları ile Ensar Vakfı yöneticisi İsmail Şirin hakkında, "görevi kötüye kullanma, irtikâp, nitelikli dolandırıcılık ve nüfuz ticareti" iddiasıyla suç duyurusuna karşı başsavcılık, İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istemiş ancak bu talep reddedilmişti. Bu kararın ardından başsavcılık ise 25 Kasım 2022’de dilekçede yer alan isimler hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" hükmetmişti.

CHP'li üyeler şerh raporu hazırladı

Öte yandan Üsküdar Belediyesi Denetim Komisyonu'nun CHP'li üyeleri Ayça Betül Mete ve Aziz Yağmur, Denetim Komisyonu raporuna karşı bir şerh raporu hazırladı. Raporda, Şirin Kardeşler ve Akis Yiyecek şirketlerinin sadece 2022 yılında belediyeden toplam 68 milyon 414 bin lira sözleşme bedeli ile ihale aldığı belirlendi. Söz konusu Akis Yiyecek şirketi, İsmail Şirin'in aile şirketi.

2022'de 26 adet gayrimenkul

Raporda, belediyenin yıllardır haber konusu olan gayrimenkul satış ve devir işlemlerinin 2022 yılı bilançosu da çıkarıldı. Buna göre 2022 yılında belediyeye ait 26 adet gayrimenkul, 167 milyon 867 bin 570 lira toplam bedel ile satıldı. Raporda "Borcu bulunmayan ve kasasında 179 milyon 157 bin 825 TL nakit parası bulunan bir belediye olmasına rağmen söz konusu gayrimenkullerin satışından elde edeceği gelire ihtiyacı olmadığı açıktır" denildi: