AKP’li belediye deprem bölgesindeki zeytinlikleri satışa çıkardı

6 Şubat tarihli depremlerde en fazla yıkımın yaşandığı yerlerin başında gelen Hatay’a bağlı Antakya ilçesinde zeytinlikler satışa çıkarıldı.

Haber Merkezi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat tarihli depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay'da, AKP'li Antakya Belediyesi zeytinlikleri satışa çıkarttı.

BirGün'ün haberine göre; AKP’li Antakya Belediyesi tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanında, ilçedeki 10 zeytinliğin satışa çıkartıldığı belirtildi. İlanda, zeytinliklerin dışında üç tarla ve iki bahçenin de satılacağı aktarıldı.

Belediye, 5 Ekim tarihine belediye binasında söz konusu satışlara dair ihale düzenleneceğini duyurdu. 

Öte yandan sadece satışa çıkarılan zeytinliklerden en az 30 milyon TL gelir elde edileceği ifade ediliyor.

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