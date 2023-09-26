AKP’li belediye deprem bölgesindeki zeytinlikleri satışa çıkardı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat tarihli depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay'da, AKP'li Antakya Belediyesi zeytinlikleri satışa çıkarttı.

BirGün'ün haberine göre; AKP’li Antakya Belediyesi tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanında, ilçedeki 10 zeytinliğin satışa çıkartıldığı belirtildi. İlanda, zeytinliklerin dışında üç tarla ve iki bahçenin de satılacağı aktarıldı.

Belediye, 5 Ekim tarihine belediye binasında söz konusu satışlara dair ihale düzenleneceğini duyurdu.

Öte yandan sadece satışa çıkarılan zeytinliklerden en az 30 milyon TL gelir elde edileceği ifade ediliyor.