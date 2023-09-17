AKP'li belediye bir sempozyum için yüz binlerce lira harcama yapmış

İstanbul’daki AKP’li Beykoz Belediyesi’nin 24 Aralık 2022 tarihinde düzenlediği Beykoz 2022 Kent Tarımı Sempozyumu'nun maliyeti aylar sonra ortaya çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Beykoz Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi Cemal Sataloğlu, Nisan ayında başkanlık makamının yazılı olarak yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Sataloğlu, “Bir günlük sempozyum programı için ne kadar harcandığını” sordu. Verilen yazılı yanıtta, KDV hariç 852 bin 100 TL harcandığı açıklandı.

Beykoz Belediyesi, yüzbinlerce lira harcanan sempozyum ile “Beykoz’un tarihten bugüne gelen zengin ve stratejik tarım potansiyeli ve gelecek önerilerinin alanında uzman isimlerle masaya yatırıldığını” iddia etmişti. Sempozyuma dönemin Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de katılmıştı.