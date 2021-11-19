AKP'li belediye bu sefer de suya zam yapma kararı aldı

AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde katı atık toplama ve bertaraf işlemlerinin ücretini su faturasına yansıtma kararı almıştı. Bu kararla birlikte abonelerin faturalarına her ay 7.79 TL daha eklenirken, belediye bu kez de suya zam yapma kararı aldı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) Genel Kurul toplantısında, suyun metreküp fiyatının 4 lira 31 kuruştan 5 lira 22 kuruşa yükseltilmesini içeren yeni tarife cetveli plan ve bütçe komisyonuna sevk edildi.

Maddenin komisyondan geldiği halinde kabul edilmesi durumunda konutlarda suyun fiyatının 91 kuruş daha zamlanacağını söyleyen Meclis Üyesi Davut Çakıroğlu, “Ülkede zam yapılmayan bir şey kalmadı. Enflasyon aldı başını gidiyor. Vatandaş geçim derdine düşmüş. Belediye de şehirde su sorunu çözmeden zam yapma hazırlığına girmiş. Katı atık toplama bedellerini de vatandaşın sırtına yüklediler. Vatandaşın musluğundan su yerine zam akacak” ifadelerini kullandı.