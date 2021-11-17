AKP'li belediye atık toplama ve bertaraf giderlerini su faturasına yansıtma kararı aldı

AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı meclis toplantısında, katı atık toplama ve bertaraf işlemlerinin ücretinin de halktan tahsiline yönelik karar alındı.

Araklı Taşönü'nde kurulan Katı Atık Bertaraf Tesisi'yle birlikte maliyetin üç kat daha arttığını iddia eden AKP'li Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Özellikle yaz aylarında şehrimizin yaylalarının çok yoğun kullanılması neticesinde, büyük katı atık yükünü ilçe belediyeleri tarafından toplanmakta ve büyükşehir tarafından bertaraf sağlanmakta. Araklı'da yakma tesisimizin hizmete girmesinden itibaren yap işlet devret modeliyle olması sebebiyle oranın şartnamesinden kaynaklanan yükümlülük gereği Büyükşehir Belediyesinin bertaraf maliyetleri yaklaşık 3 kat artmıştır" dedi.

Bu konuşma sonrası belediye meclisinde katı atık toplama ve bertaraf işlemlerinin ücretini su faturasına yansıtma kararı alındı.