AKP'li belediye başkanının yeni görüntüsü ortaya çıktı: 'Yönetemeyeceğim adamı atarım!'

AKP'li Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin'in makam odasında çekilen ve kalabalık bir işçi grubunu istifaya zorladığı yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, 20-30 kadar işçiyi makam odasında karşısına dizen Şahin, işçilere tek tek 'istifa etmeyi düşünüyor musunuz?' diye soruyor.

Şahin, işçilere hitaben "Ben yönetemeyeceğim adamı atarım, bu dik kafaları atacağım da zaten. Size bu güveni kim veriyorsa o başkanlarınızla çalışırsınız. Ben belediyeyi düzeltelim diyorum, adam gibi yönetelim diyorum pazarlık yapıyorsunuz" ifadesini kullanıyor.

Belediye başkanının danışmanından işçilere istifa mesajı

Şahin'in yüz yüze istifa baskısı yaptığı işçilere danışmanının da mesaj attığı ortaya çıktı. Whatsapp gruplarından atılan mesajda "Arkadaşlar sendikadan istifa edecek olanlar için yarın akşama kadar süre var. En son yarın akşam istifa çıktılarınızı getirir misiniz" denildi.