AKP'li belediye başkanının korumalarınca darp edilen gazeteci Aygül yeniden hastaneye kaldırıldı

AKP’li Belediye Başkanı’nın korumaları tarafından Tatvan'da darp edilen gazeteci Sinan Aygül için bir araya gelen kentteki kitle ve meslek örgütleri saldırıyı protesto etti. Öte yandan Aygül'ün bugün yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde AKP’li belediyenin yolsuzluklarını ve arazi satışlarını haberleştiren gazeteci Sinan Aygül, dün belediye başkanı Mehmet Emin Geylani'nin koruması Yücel Baysal ve polis Engin Kaplan’ın saldırısına uğrayarak darp edildi. Aygül için kentte bulunan kitle ve meslek örgütleri “Başkan istifa” ve “Sinan’a vurulan eller kırılsın” sloganlarıyla saldırıyı protesto etti.

Dün darp edilen gazeteci Aygül’ün bugün fenalaşması üzerine yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Aygül’e saldıran iki kişi, sevk edildikleri mahkemece “silahla kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

AKP'li Tatvan Belediye Başkanı Geylani saldırıya dahli olmadığını iddia ederek istifa çağrılarına "görevimin başındayım" diye yanıt vermişti.