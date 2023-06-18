Korumaları gazeteci Sinan Aygül'e saldıran AKP'li Geylani: Görevimin başındayım

AKP'li Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Twitter hesabının üzerinden yaptığı açıklama ile gazeteci Sinan Aygül'e yönelik saldırıda kendisinin dahlinin olmadığını öne sürdü.

Geylani, kendisine yönelik tepkileri ise "PKK ağzı ile yapılan tehditler" olarak nitelendirdi.

Görevinin başında olduğunu belirten Geylani, şunları söyledi.

"Sinan Aygül’e karşı yapılan saldırın dahlim dışında gerçekleştiğini, olayın takipçisi olduğumu net bir şekilde ifade ettim. İyi niyetime ve üzüntüme rağmen PKK ağzı ile yapılan tehditlere karşı geri adım atmayacağım. Halkımızın seçtiği belediye başkanı olarak görevimin başındayım."