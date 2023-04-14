AKP'li belediye başkanının aile şirketine deprem ihalesi kıyağı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 20 Mart’ta Hatay’daki “2’inci Etap Kırsal 500 Deprem Konutu Yapım İşi” için ihaleye çıktı. Toplamda üç şirketin katıldığı ihaleyi 31 Mart’ta 1 milyar 672 milyon 973 bin TL’ye Ankara merkezli MAY İnşaat Taahhüt Müşavirlik ve Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne verildi..

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre, birden fazla ortaklı aile şirketi olan MAY İnşaat’ta tanıdık bir isim yer alıyor. MAY İnşaat, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra AKP’den Şırnak Belediye Başkanı seçilen Mehmet Yarka’nın aile şirketi olarak biliniyor. Yarka, başkan seçildikten sonra şirketteki payını Ahmet Yarka ve Doğukan Yarka’ya devretti. Şirket, 1 milyar 371 milyon TL’lik Ümraniye’deki kentsel dönüşüm ihalesini almasıyla da gündeme gelmişti. Mehmet Yarka, katıldıkları davet usulü ihale henüz sonuçlanmadan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etmişti.

En çok ihale TOKİ'den

Sitesinde yer alan bilgilere göre MAY İnşaat, aralarında Gaziantep Stadyumu, Sarp Sınır Kapısı, Hakkâri Havalimanı‘nın bulunduğu birçok projeye imza attı. Buna göre şirket, 2011’den bu yana kamudan 18 ihale aldı. En çok TOKİ’den ihale alan şirket sadece buradan 1 milyar 460 milyon 272 bin TL kazandı. Adalet Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Şırnak İl Özel İdaresi’nden ihale alan MAY İnşaat, 4 milyar 943 milyon 629 bin TL kazandı.