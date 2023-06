AKP'li belediye başkanından personele 'seçim' talimatı: 'Ben size ekmek verdim, sıra sizde'

AKP'li Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan dün Belediye Başkanlığı Binası'nda yaptığı toplantıda 4 yıllık görev süresinde işe aldığı personelle toplantı yaparak yerel seçimler öncesinde alenen siyaset yapıp kendisine destek olmalarını istedi.

'Eleştirenlere anında cevabı yapıştırın'

Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre "Ben size ekmek verdim. Size ekmek verene sahip çıkma sırası sizde" diyen Alan, işçilere "Bugünden itibaren yerel seçim startını veriyoruz. Cumhurbaşkanımıza yüzde 60 ile kazanma sözü verdim. Bunun için benim ve belediyemizin sosyal medya iletilerini beğenin ve paylaşın. Eleştiren gazetecilere ve vatandaşlara cevabı anında yapıştırın" ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanımıza söz verdik'

Kendisinin işe aldığı yaklaşık 400 personeli birim birim makamına çağıran Alan, toplantı başında yoklama yaparak gelmeyen işçilerin mazeretini sordu. Konuşmasına, "Bugünden tezi yok yerel seçim startını veriyoruz" diyerek başlayan Başkan Alan, "Hepinizin işe girişine ben onay verip, ben imza attım. Hiçbir şey istemedik sizden. Artık önümüzdeki 9 aylık süreçte açık, aleni destek istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza yüzde 60'la kazanmak için söz verdik. Allah'ın izniyle daha da fazlasıyla alırız" dedi.

'Sosyal medyada beni beğenip paylaşın'

Cumhurbaşkanının kendilerine, "Önce insanı sonra parayı son olarak algıyı yöneteceksiniz" dediğini hatırlatarak konuşmasına devam eden Alan, "Aranızda sosyal medya kullanmayan var mı? Doktor Ömer Selim Alan ve Zonguldak Belediyesi sayfalarımız var. Bunları takip edeceğiz, beğeneceğiz, paylaşacağız. Ne yazık ki algıda zayıfız. Yaptığımızı anlatmakta sorun yaşıyoruz. Bugün itibarıyla sizin için de seçim başlamış oldu. Bizi Facebook'ta, Instagram'da eleştiren, negatif bir şey yazanın altına yorumu yapıştıracaksınız. Küfür etmeden kavga etmeden '10 senedir CHP'nin yaptığı bir şey söyleyin' bana yazacaksınız. Cevap bile veremeyecek. Hepinizin işe alınmasına ben imza attım. Tersini düşünmek bile istemiyorum" şeklinde konuştu.

'Yarından itibaren seçim çalışmalarına başlayacağız'

Hiçbir dönemde kendi döneminde olduğu kadar Roman vatandaşın işe girmediğini söyleyen Alan, "Bugüne kadar her zaman yanınızda olmaya çalıştım. Gücümüz yeterse yarın daha da çok olacağım. Sizlerin her anlamda bize destek olduğunu biliyorum. Bugüne kadar 1 destekse, 10 destek istiyoruz. Biz yarından itibaren seçim çalışmalarına başlayacağız. Sizler de bizim arkamızda itici güç olun. Oğlu-kızı işe giremediği için boş boş konuşanlara cevabını vereceksiniz. Bundan sonra seçimi düşünerek hareket edeceğiz. Bu belediyede kapıya tekme atana büfe vermişler. Beni bilen bilir. Cesareti olan gelsin. Onun için sizden destek bekliyorum. Kapıya her gün 150 kişi gelir benden iş ister. İşe alım yapacağımız duyuldu. Bir haftada bin 500 kişi geldi buraya. Böyle bir durumdayken biz sizleri işe aldık. Hepsine ben imza attım. Bir gün ne hakkınızı gasp ettim ne maaşınızı eksik ödedim. Sıra sizde. Destek verip, ekmek verene destek olma zamanı geldi. Hepinize çok güveniyorum. Bizim için yerel seçim başlamıştır sizin için de bugün itibariyle başladı. Bu kapıdan çıktıktan sonra belediyemizi ve belediye başkanımızı koruyup kollamak sizin göreviniz" dedi.