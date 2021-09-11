AKP'li Belediye Başkanı'ndan gazetecilere: Mikrop hükmünde insanlar

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin (SBB) Başkanı AKP'li Mustafa Demir, “Yerel basında bir kısım insanlar, bunlar Samsun’un duygu dünyası, akıl dünyası olarak en alt kademede bu şehre zarar veren mikrop hükmündeki insanlar. Bunların söylemlerini meclise taşımanızı uygun bulmuyorum" ifadeleriyle gazetecilere hakaret etti.

Belediye'nin Meclis Toplantısı’nda CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'nde SBB'nin düzenlediği “Dondurma Şenliği” hakkında soru sorması üzerine Mustafa Demir "Dondurma şenliğinin 30 Ağustos'un ruhuna aykırılığı nereden geliyor? Kim ifade ediyor bunu? Böyle bir şey yok" dedi.

CHP'li Tekcan Dondurma Şenliği’nin günün anlamına ve ruhuna uygun olmadığını belirtirken dondurmalardan ücret alınmasını da eleştirdi.

Tekcan'a yanıt olarak bunun mecliste tartışılmayacağını söyleyen Demir, "Bakın yerel basında bir kısım insanlar bunlar, Samsun'un duygu dünyası akıl dünyası olarak en alt kademede bu şehre zarar veren bir mikrop hükmünde insanlar. Bunların söylemlerini meclise taşımanızı doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.