AKP'li belediye başkanından canlı yayında hakaret

AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İYİP Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar’a canlı yayında “p..evenk” diye hakaret etti.

Yerel Erk Haber’in yayınına telefonla bağlanan Sekmen, kendisini belediyecilik konusunda eleştiren İYİP İl Başkanı Kırkpınar’ın “Kartal’dan nasıl geldiğinizi biliyoruz” demesi üzerine, “50 yılımı verdim. Ben 13 yaşından beri siyaset yapıyorum. Nasıl geldim Kartal’dan ben peze….k!” ifadelerini kullandı.

Sekmen daha sonra da telefonu kapatıp yayından ayrıldı.