AKP’li belediye başkanı silahlı korumalarıyla sandıkları gezdi

AKP’li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın, silahlı korumalarıyla seçim sandıklarını gezmesine tepki gösteren Yeşil Sol Parti milletvekilli adayı Ali Bozan, tutanak tutulmasını istedi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Mersin’de sandık başına giden seçmenlerin oy verme işlemi devam ederken, AKP’li Akdeniz Belediyesi Başkanı Mustafa Gültak, hiçbir yetkisi olmamasına rağmen ilçede bulunan birçok okuldaki sandıkları dolaştı.

Yeşil Sol Parti Mersin milletvekilli adayı Ali Bozan, Mimar Sinan Ortaokulu ile Hatice Ulu İlköğretim Okulu’nu ziyaret ettiği sırada AKP’li Gültak ve beraberindeki silahlı korumalarıyla karşılaştı. Gültak’a yaptığı ziyaretlerin yetkisiz ve hukuksuz olduğunu belirten Bozan, belediye başkanlarının sandık çevresinde bulunamayacağını ifade ederek, Gültak’ı sandık başkanlarına şikayet etti.

Bu esnada çekim yapan gazeteciler ise Gültak’ın korumaları tarafından engellenmeye çalışıldı. Gültak, kendisine yönelik eleştirilere “Devlet memuruyum” şeklinde yanıt verirken, milletvekili adayı Bozan, sandık başkanını uyararak tutanak tutulmasını istedi.

Gültak, tüm itirazlara rağmen sabah saatlerinden bu yana okulları gezmeyi sürdürürken, okullarda bulunan polislerin bu ziyaretleri sadece izlediği görüldü. Bozan, Gültak’ın ziyaretlerinin provokasyon amaçlı olduğunu ileri sürdü.