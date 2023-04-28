AKP'li belediye başkanı seçim etkinliğine 'öncelikli' aileleri çağırdı: 'Gıda kartı dağıtacağız'

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, AKP'nin milletvekili adayı Cantürk Alagöz için 24 Nisan'da bir yemekli buluşma düzenlendi.

İddiaya göre, organizasyon sırasında AKP'li Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan "en yakınındaki, baş tacı" ailelere 600 liralık alışveriş kartları dağıttı.

Türkan'ın ev sahipliğini yaptığı buluşma öncesinde AKP'ye yakın ailelerden oluşan bir gruba yaptığı davetin ses kaydı ortaya çıktı.

soL Haber'in ulaştığı ses kaydına göre Türkan, belediye başkanlığı süresince bütün yardımları yıllarca bu "gözde" ailelere yaptığını söyledi.

'Beş yıldan beridir tüm yardımlarda benim önceliğimsiniz'

Türkan, ses kaydında "Saat öğle birde düğün salonunda beraber yemek yiyeceğiz ve devamında sizlere, bu gruptaki ailelere kart dağıtımı yapılacak" diyor ve "özel ailelersiniz benim için, en yakınımdaki ailelersiniz, baş tacımsınız hepiniz. Beş yıldan beridir de tüm yardım faaliyetlerinde sizler bizim önceliğimizdiniz" diyerek adeta bir itirafta bulunuyor.

Türkan yerel seçimlere Saadet Partisi belediye başkan adayı olarak katılıp, kazandıktan sonra AKP'ye geçmişti. Türkan'ın "gıda yardımı" yapılacağını belirterek "öncelikli" aileleri etkinliğine davet ettiği AKP'nin Iğdır 1. sıradan milletvekili adayı Cantürk Alagöz ise Çin’in bedava verdiği 1 milyon doz Sinovac aşısını devlete 12 milyon dolara fatura etmesiyle gündeme gelen Keymen İlaç’ın sahibi.

Ahmet Sait Sadrettin Türkan

TKP Iğdır milletvekili adayından tepki

Konuya ilişkin soL'a konuşan TKP Iğdır Milletvekili Adayı Mehmet Börekçi "İktidarda kalmak için yapmayacakları şey yoktur. Yalnızca TKP'nin iktidarında halk kendisinden çalınanları geri alabilir" dedi.

TKP Iğdır'da bir il temsilciliği, bir ilçe temsilciliği ve Halfeli Beldesi'nde bir semtevi açarak örgütlenme faaliyetlerini hızlandırmıştı.