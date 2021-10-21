AKP'li belediye başkanı küfür ederek kafa attı, 'öldürün bunu' dedi: Şarjlı matkapla saldırı

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, AKP’li Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu'nun belediyeye şikayet dilekçesi vermek için gelen Mete Koç adlı şahsa sadırdığını yazdı.

Mete Koç adlı patronun, daha önce çeşitli ihalelerine girdiği Çıldır Belediyesi’nde çalışan H.A ile bir süre ilişkisi olduğu, daha sonra ayrıldıkları, ayrılık sonrasında H.A.'nın Koç'u sosyal medyadan ağır iddialarla hedef aldığını belirten Yarkadaş, bunun üzerine Koç'un H.A.dan şikayetçi olmak için dilekçe hazırladığını, belediye personelin bu dilekçeyi almayarak H.A.'ya yönlendirdiğini yazdı.

Yarkadaş yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Koç, bunun üzerine şikayette bulunmak istediği H.A adlı kadına giderek, “Dilekçeyi sana vermemi istediler” diyor. H.A da “Bana değil direk başkana götür’’ diyerek, şikayetçi Mete Koç’u AKP’li Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu’na yönlendiriyor.

Bundan sonra olanlar ise tam bir skandal!

İş insanı Mete Koç’un Çıldır Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği ifadenin tutanağına göre, AKP’li Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, dilekçenin bir kısmını okuduktan sonra “Senin ananı avradını s..…” diyerek Mete Koç’a hakaret ediyor. Ardından masanın üzerine çıkarak şikayetçi Mete Koç’a ‘’kafa atıyor.’’

İddiaya göre, AKP’li başkan bununla da yetinmiyor ve masasının çekmecesinden çıkardığı silahı Koç’a doğrultuyor. Belediye Başkanı Azizoğlu’nun kapısı açık olduğu için bu sırada koruması olduğu düşünülen 3 kişi odaya giriyor. Başkan bu kişilere Koç’u işaret ederek “Öldürün bunu” diye bağırıyor.

Saldırıya uğrayan Mete Koç, savcılıkta verdiği ifadede, odaya giren 3 kişi ile odada bulunan 4. kişinin “ellerindeki şarjlı matkap ve sopalarla” kendisine saldırdığını bu esnada odaya gelen ve şikayetçi olmak istediği H.A’nın da “Öldürün bunu” diye bağırdığını anlatıyor.

Yaşadıklarını anlatmak için dün beni arayan ve savcılık ifadelerinin tutanaklarını gönderen Mete Koç, “Şu an darp yüzünden kafa, omuz, boyun, sırt, el ve ayak bileklerimden yaralandım. Bunlar size gönderdiğim doktor raporunda da sabittir” diye konuştu.

Mete Koç’a “Savcılığa ifade verdikten sonraki süreçte ne oldu?” diye sordum. Koç, kendi isteği üzerine polisin “çağırmalı koruma” verdiğini ancak belediye başkanı hakkında etkin bir soruşturma yapılmadığını belirtti.

Mete Koç, “Ben tüm kamera ve ses kayıtlarını istedim. Ancak yakın çevremdeki herkes ve hatta yargı çevrelerindeki tanıdıklarım, ‘Bu soruşturmadan bir şey çıkmaz. Çünkü belediye başkanı AK Partili… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu soruşturma yapılmasına izin vermez. Savcılar da dava açmaya çekinir” diyor."