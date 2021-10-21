AKP'li belediye başkanı küfür ederek kafa attı, 'öldürün bunu' dedi: Şarjlı matkapla saldırı

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, AKP’li Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu'nun belediyeye şikayet dilekçesi vermek için gelen Mete Koç adlı şahsa sadırdığını yazdı.
Mete Koç adlı patronun, daha önce çeşitli ihalelerine girdiği Çıldır Belediyesi’nde çalışan H.A ile bir süre ilişkisi olduğu, daha sonra ayrıldıkları, ayrılık sonrasında H.A.'nın Koç'u sosyal medyadan ağır iddialarla hedef aldığını belirten Yarkadaş, bunun üzerine Koç'un H.A.dan şikayetçi olmak için dilekçe hazırladığını, belediye personelin bu dilekçeyi almayarak H.A.'ya yönlendirdiğini yazdı.
Yarkadaş yazısının devamında şu ifadeleri kullandı: