AKP'li belediye açıkladı: Ermeni mezarlığı TOKİ ve yol çalışmalarıyla yok edilmiş

Van’ın AKP'li Edremit Belediyesi, kentteki Ermenilere ait mezarlığın nasıl yok edildiğinin detaylarını internet sitesinden duyurdu.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre belediyenin “İlçenin Nüfusu” bölümündeki yazısında şu ifadeler yer aldı: ''Kızkalesi olarak adlandırılan kaya bloğunun güneyinde küçük bir şapel bulunur. Şapelin kuş uçumu 400 metre kadar doğusundaki büyük Ermeni Mezarlığı 2005 yılında yapılan TOKİ konutları, geri kalanlar ise 2012 yılında açılan yeni yol çalışmaları esnasında yok olmuştur.''

2017 yılında dönemin kayyumu tarafından Dilkaya Mahallesi’nde bulunan tarihi Dilkaya Höyüğü’ne ve Ermeni mezarlığı üzerine tuvalet ve soyunma kabinleri yaptırılmıştı.

Tarihi bölgedeki halk plajı, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Murat Zorluoğlu ve Edremit Belediyesi’ne atanan kayyum Atıf Çiçekli’nin katılımıyla açılmıştı.