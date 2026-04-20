AKP'li Başkanın şikayetiyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi için soruşturma izni istendi
soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 20.04.2026 , 10:43
Yerel seçimlerin ardından CHP’li belediyeler üzerindeki operasyonlar hız kesmezken, Eskişehir de bu sürece eklendi.
halktv.com.tr'nin haberine göre; AKP Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın 10 Nisan 2026’da savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Başsavcılık, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile geçtiğimiz hafta görevinden ayrıldığını açıklayan ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen hakkında “resmi belgede sahtecilik” ve “görevi kötüye kullanma” iddialarıyla İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti.
Öte yandan İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde 2023 yılında Karabük’te düzenlenen seçim mitinginde Ankara Büyükşehir Belediyesi araçlarının kullanıldığı iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da soruşturma izni vermişti.
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.