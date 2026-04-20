Uşak Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ikinci dalga: 25 gözaltı

Uşak Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" suçlamalarına ilişkin soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi.

ANKA'nın aktardığına göre soruşturma kapsamında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban'ın da arasında bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, Uşak Belediye Meclisi Üyesi ve Uşakspor A.Ş. Kulüp Başkanı Özhan Özgöbek’in yanı sıra bazı belediye çalışanları, gece kulübü işletmecileri ve kentte faaliyet gösteren iş insanlarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Uşak Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 27 Mart'ta düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı. Yalım, daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.