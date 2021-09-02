AKP'li başkanın 'Nutuk' paylaşımı tepki çekince özür diledi

AKP Ulubey İlçe Başkanı Süleyman Özdemir, sosyal medya hesabından Çorlu’da Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın Teslimat ve Mezuniyet Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak, “Nutuk okuyanlar barda kafa çekerken, Kur’an okuyanlar göklerde SİHA uçuruyor” diye yazdı.

Söz konusu paylaşım tepki çekti.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, İlçe Başkanı Özdemir’e CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de tepki göstererek, “Nutuk ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun üçüncü yılında, 1926’da uçak fabrikası kurdu. 95 yıl geçmiş, bugün 20 yıldır iktidarda olan güruh ise memleket cayır cayır yanarken bir galon su dökecek uçak bulamadı. Şimdi bu zihniyetin bir ilçe başkanı Nutuk ile Kur’an’ı yarıştırıyor ya, hem Türk milletine hakaret ediyor, hem Müslümanları incitiyor. Millet ıslah etmeden önce Allah ıslah etsin” dedi.

AKP’li Özdemir, gelen tepkiler üzerine paylaşımını bir süre sonra kaldırmak zorunda kaldı.

Özür diledi: İroniymiş

AKP'li Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özür diledi.

İroni yaptığını belirten Süleyman Özdemir, “Türkiye’de, Kurucu liderimiz Atatürk’ün Nutuk’unu istismar edip, dinimizi ve her türlü milli ve manevi değerlerimizi terakkiye engel gören bir zihniyeti ironiyle eleştirmek istediğim tweetimi maksadımı aştığım için sildim. Kastını aşan tweetim için incittiğim olduysa özür dilerim” ifadelerini kullandı.