AKP kurucularından Yalçınbayır: Bugün ‘Temiz Eller'e başlama zamanıdır

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın "Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur” itirafı konuşulmaya devam ediyor.

AKP kurucularından Ertuğrul Yalçınbayır, Sözcü'den Ruhat Mengi'ye yaptığı açıklamada eski Bakan Bayraktar'ın itirafını değerlendirdi.

'Soylu'nun sözleri rahatsız etti'

Bayraktar'ın söz konusu çıkışını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun daha önce yaptığı açıklamasına bağlayan Yalçınbayır, "Soylu'nun 17-25'e atıfta bulunarak, "Benden önceki bakanların evinden para sayma makinaları çıktı" demesi onu daha çok rahatsız etti, rüşvetle suçlananlar arasında olmayı kabul edemedi" dedi.

Erdoğan Bayraktar'ın vicdanının sızladığını öne süren Yalçınbayır, Mengi'nin, "Konuyu neden açtı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Erdoğan Bayraktar'ın vicdanı daha fazla susmayı kabul etmedi. Sadece onun değil, toplumun vicdanı da kabul etmedi. Bunu hissediyor ve kendiyle hesaplaşıyor, vicdanı isyan ediyor. Bu kişide hak duygusu vardı ki ilk gün de olayı kabul etti. Son zamanlarda Süleyman Soylu'nun 17-25'e atıfta bulunarak konuşması, “Benden önceki bakanların evinden para sayma makinaları çıktı” demesi onu daha çok rahatsız etti, rüşvetle suçlananlar arasında olmayı kabul edemedi. Görevi kötüye kullandığını kabul etti ama hırsızlıkla suçlanmaya dayanamadı. Aslında hem onun, hem talimatları verenin, hem diğer isimlerin yargılanması gerekir. Artık mızrak çuvala sığmıyor, insanların sabrı tükendi, baskılara dayanma gücü azaldı… Halk da olayları daha iyi anlamaya başladı, karanlıkta kalan olayların açıklığa kavuşması lazım. Toplum ve muhalefet o günlerde peşinden gitmedi, şimdi gidilmeli, tedbirler alınmalı."

Bahçeli'nin çıkışını hatırlattı

Bahçeli'nin 17-25 Aralık sürecinde bu haftayı 'Yolsuzlukla Mücadele Haftası' olarak ilan etmesine değinen Yalçınbayır şöyle konuştu:

"Soruşturma önergesi, araştırma önergesi teklifi, kanun teklifi yapılabilir. Bahçeli'nin de önerisiydi, “17-25 Aralık haftasını Yolsuzlukla Mücadele Haftası ilan ediyorum” demişti. 17-25 Aralık, Yolsuzlukla Mücadele Haftası'dır, bunun kanunlaşması için tekrar teklif verilsin. Araştırma, soruşturma komisyonları kurulması için önerge verilsin, ilgili bakanlıkların ve Sayıştay'ın, Devlet Denetleme Kurulu'nun olayı denetlemesi istensin. Bütün kurumlar üstüne gitmeli, gitmeyenler işlem yapılacağını, gelecekte sorumlu tutulacağını bilmeli. Bizde de İtalya'daki gibi bir Temiz Eller operasyonu başlasın, hukuk olsun istendi hep ama başlayamadı. Geç de olsa zaman yolsuzlukla mücadele zamanıdır. Partilerin şu anda Bayraktar'ın söylediklerini değerlendirip o süreci yönetmeleri, bir strateji geliştirmeleri lazım. Toplumsal barış istiyorsak adaleti hâkim kılmalıyız. Güvenilmeyen yönetimin karşısına güvenilir bir yönetim olarak çıkmaktır çözüm."

'Yeni itiraflar var'

"Temiz Eller'e başlama zamanıdır" diyen Ertuğrul Yalçınbayır, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi ise yeni itiraflar var, sorumlular Yüce Divan'a sevk edilecekse şimdi edilmeli. Topluma da bunu göstermeleri gerekir. “Rüşvete karışmadım ama görevimi kötüye kullandım, bütün tapeler doğrudur” diyor. Meclisin devamlılığı ilkesine göre böyle bir Meclis olabilir mi? Erdoğan Bayraktar anılarını yazsa kendi vicdanında nelerle yüzleşeceğini görür. Birlikte çalıştığı siyasetçilerden belediye başkanlarına kadar kimlerin neler yaptığı ortaya çıkar. Erdoğan Bayraktar yatağında rahat uyuyamamıştır. Adaletten sapanlar ülkeyi felakete sürüklerler. Bugün ‘Temiz Eller'e başlama zamanıdır. "