AKP’li başkanın Melek Mosso mührüne yargıdan durdurma kararı

Isparta Belediyesi’nin Melek Mosso konserini "ahlaki" gerekçelerle iptal etmesinin ardından kararı eleştiren gazetecilerin program yaptığı stüdyo ve ofis belediye zabıtası tarafından mühürlenmişti. Ispartalı gazeteciler Muhammed Uslu, Enver Taha Aydın ve Lokman Kumcu’nun birlikte yaptığı Labirent programının yapıldığı stüdyonun mühürlenmesi kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Programın moderatörü ve stüdyonun sahibi Gazeteci Muhammed Uslu, belediyenin mühürleme işlemini yargıya taşıdı. Davayı gören Isparta 2. İdare Mahkemesi, Isparta Belediyesi’nin mühürleme işlemiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Isparta Belediyesi’nin organize ettiği gül festivali öncesinde yaşananlar iki hafta boyunca ülke gündemini işgal etti. Daha önce festivalde sahne alacağı duyurulan şarkıcı Melek Mosso’nun 3 Haziran’da vereceği konser, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından etkinliğe günler kala iptal edildi. İptalin gerekçesi ise bazı siyasi partiler ile Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği’nin Mosso’nun “ahlaksızlığı özendirdiği” iddiasıydı.

Melek Mosso yerine Seda Sayan sahneye çıkarıldı

Melek Mosso’nun konserinin iptal edilmesinin ardından aynı festivalde sahne alacak olan Funda Arar ve Derya Uluğ da etkinlikten çekildi. Bunun üzerine son dakikada Seda Sayan’la anlaşan Isparta Belediyesi, tartışmaların gölgesinde festivali tamamladı.

Başkanı eleştiren gazetecilerin stüdyosu mühürlendi

Isparta Belediyesi’nin ülke gündeminde tartışılan tavrı, kentte internet üzerinden yayın yapan Labirent programında da eleştiri konusu oldu. Gazeteci Muhammed Uslu’nun moderatörlüğünde, gazeteciler Enver Taha Aydın ve Lokman Kumcu’nun birlikte yaptığı programda, AKP’li belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Melek Mosso’ya yönelik tavrından dolayı eleştirildi. Programın yayınlanmasından bir gün sonra Labirent programının yapıldığı Uslu Medya’ya ait stüdyo ve afis belediye ekiplerince mühürlendi.

Gazeteciler Muhammed Uslu, Enver Taha Aydın ve Lokman Kumcu

Mühürlenen katta AKP il yöneticisi kiracıydı

Isparta Belediyesi’nin stüdyoyu mühürleme gerekçesi ise binanın çatı katında proje aykırı olarak imalat yapıldığı iddiası. Stüdyonun bulunduğu katta 9 aydır kiracı olduklarını belirten Muhammed Uslu, 6 Haziran’da konuyla ilgili yapılan programda şunları dile getirmişti:

“2013-2014’te bizim bulunduğumuz yerde bir kiracı daha vardı. Kimdi o kiracı? O tarihteki AK Parti Isparta İl Başkan Yardımcısı, bizim şu anda bulunduğumuz stüdyoda kiracıydı. 2019’da, 2021’de başka kiracılar vardı. O zaman iskânsız değil miydi? 2019’da, 2020’de orada iş yeri varken bu bahsedilenler yok muydu?”

'Ben mal sahibi değilim ki'

Belediye tarafından stüdyoyla ilgili hazırlanan tutanakta, "mal sahibi" olarak Muhammed Uslu adına yer verildiğini de dile getiren Uslu, “Ben mal sahibi değilim ki. Niye oraya mal sahibi Neslihan Demirel yazamıyorsunuz? Niye oraya mal sahibi Mesut Şener yazamıyorsunuz? Çünkü Muhammed Uslu ufak lokma değil mi?” ifadelerini kullandı.

Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı

Belediyenin mühürleme kararına karşı açtıkları davayı gören Isparta 2. İdare Mahkemesi idari işlemle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Muhammed Uslu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede bir haftadır kent kamuoyunu bu konuyla meşgul ettikleri için özür dileyerek, “Allah isterse kuşlar filleri yener” dedi.

Bağımsız yargıya her zaman inandıklarını dile getiren Gazeteci Lokman Kumcu ise “güçlüler halkı değildir, haklılar güçlüdür” değerlendirmesinde bulundu. Gazeteci Enver Taha Aydın da, yargının nihai kararının da en doğru şekilde olacağına inandığını belirterek medyaya yönelik bu tür baskılarla netice alınamayacağını söyledi. Bu tür uygulamaların ancak üçüncü dünya ülkelerinde uygulandığına değinen Aydın, Isparta’da benzer bir uygulama yapıldığını dile getirdi. Aydın, değerlendirmesinde sorunların adalet yoluyla aşılacağına olan inancını dile getirdi.