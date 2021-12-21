AKP’li başkandan kur yorumu: Düşerse batıyoruz demektir

Bolu AKP İl Başkanı Suat Güner, kentte yayın yapan bir gazeteyi ziyaret ederek ülke gündemi hakkında değerlendirmeler yaptı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, artan döviz kuru, enflasyon ve ekonominin gidişatı üzerine değerlendirmelerde bulunan Güner, dövizin artmasının Türkiye’nin doğru yolda gittiğinin işareti olduğunu ileri sürdü.

Güner, “Dövizin düşmesi halinde Türkiye çok kötüye gidiyor demektir. Biz geri adım atmışız demektir. AK Parti bunu planlamıştı. 2018'de yaşamaya başladık biz bunu. Önce inşaat sektöründe sonra otomotiv sektöründe sonra artık sahada herkes enflasyondan etkilenmeye başlamıştı” dedi.

'2018'de yaşanacaktı, önüne geçildi'

Döviz kurunda bugünlerde yaşanan artışın ve ekonomik sıkıntıların, eski Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak döneminde de meydana geldiğini ve 2018'de bunun önüne geçildiğini ifade eden Güner şöyle devam etti:

“2019'da da bunun yol haritası belirlenmişti. Yani biz aslında 2018'de hem Merkez Bankası ile ilgili hem Berat Bey'in o zamanki Maliye Bakanlığı döneminde de onun üzerinden aslında bunu yapıyordu bugün yaşadıklarımızı 2018'de yaşayacaktık. Ama hatırlayın 1 günde oluşturuldu yine suni ya da balon gündem. Berat Albayrak ‘Damat' diye bir laf da yapıştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni maliye ve ekonomi planları doğrultusunda bugün yaşadıklarımızın farklı bir yol ya da yöntemiyle kaotik bir sürece doğru götürüldü. Doğal olarak hükümet de çalışmaya devam ediyor”

'Dövizdeki yükselme manipülasyon'

Pandemi döneminin ekonomi üzerinde etkili olduğunu kaydeden Güner, vatandaşların bu dönemi ekonomik olarak daha az hasarla atlatması için devletin sorumluluğunu yerine getirdiğini ileri sürdü.

Döviz kurundaki artışın manipülasyon olduğunu söyleyen Güner, “O yüzden dolar üzerinden yapılan ya da döviz kurları üzerinden yapılan manipülasyon eğer yani böyle geri geri gelirsek biz, benim kanaatim tabi bu, geri adım atmışız demektir. Nerede savunma sanayi, nerede üretim ve ihracatta özellikle geri adım atmayız da inşallah. Devlet, dövizdeki yükselmeyi kontrole alamazsam da ben üzerime düşen görevi almaya hazırım diyor. Eğer bunu organize edemeyeceksem asgari ücrete zam yaparım, var bu gücüm diyor. Patronların asgari ücreti rahat ödemeleri için primler yine 2 bin 800 TL gibi ödenecek” ifadelerini kullandı.

'Keşke şu an Berat Albayrak olsaydı'

Güner açıklamalarına şöyle devam etti: