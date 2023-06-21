AKP’li başkana cinsel saldırı soruşturması

Nüfusu 9 bin civarında olan Zonguldak Gülüç Belediyesi’nin AKP’li başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş hakkında 2022 yılında "cinsel saldırı" suçundan soruşturma başlatıldı. İddiaya göre AKP’li Demirtaş, 2017 yılında belediyede işe başlayan kadını yaklaşık 6 ay boyunca sözlü olarak taciz etti. Ardından da 2021 yılında başka bir kadına, işe girişinden yaklaşık 2 ay sonra, cinsel saldırıda bulundu. Soruşturma devam ederken dosyaya giren yazışmalar ise “pes” dedirtti.

‘Neye uğradığımı şaşırdım’

Yazışmalara göre D.K. isimli kadın Başkan Demirtaş’a, “Başkanım o gün neye uğradığımı şaşırdım. Ben çalışanınızım beni öpmeniz ne demek. İki haftadır kendime gelemedim. Ne istiyorsunuz benden, ne olacağım ben sizin hayatınızda?” dedi.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Başkan Demirtaş ise çalışanına, “Sen benim her şeyim olacaksın. Ben nerede dursam sen orada duracaksın. Yakaladığım yerde yapışacağım” diye yanıt verdi. D. K. bu mesaja “Yakaladığınız yerde nasıl yapışıyorsunuz bana, işim olmaz başkanım. Herkese bakıyor musunuz?" şeklinde karşılık verdi. Belediye başkanı, “Herkeste kalça olmaz ki” dedi.

AKP’lilerden başkana tam destek

İddiaların odağındaki Belediye Başkanı Demirtaş halen görevine devam ediyor. Hakkında başlatılan idari bir soruşturma bulunmuyor. Tüm bunların yanı sıra skandal yazışmaları soruşturma dosyasına giren belediye başkanı Demirtaş’a sahip çıkılması ise dikkat çekti. Demirtaş önceki gün ilçede Kano Kürek Kulübü açılışı düzenledi. Açılışta, AKP Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı’, Başkan Demirtaş ile birlikte kurdele kesti.

‘Soruşturmadan haberleri yok’

Habere göre Demirtaş hakkında açılan soruşturmanın açık olduğunu ve devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı danışmanının ve programa katılan AKP’li siyasetçilerin kendisi hakkındaki dosyadan haberi olmadığını öne süren Demirtaş, “Açılışımız vardı. Davet ettik. Valimiz de törene katıldı. Dosyama ilişkin bir şey diyemem. Saadet Oruç Ereğlili zaten... Üniversiteye gelmişti. Davet ettik geldi” ifadelerini kullandı.