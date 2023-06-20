İsmailağa Cemaati yöneticisi: Belediyeler toplamazsa, köpeklerin öldürülmesi caizdir

İsmailağa Cemaati'nini 'Fetva Kurulu üyesi' olduğu söylenen Fatih Kalender isimli bir kişi, belediyelerin sokak köpeklerini toplamaması durumunda köpeklerin öldürülmesinin dinen caiz olduğunu söyledi.

"İsmailağa Net'e Sorun" isimli bir programda konuşan Kalender, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Köpekten bir kişinin kendini kurtarma imkanı yoksa veya onları bir şekilde salma imkanımız yoksa, bazen belediyeye haber veriliyor bunlar toplatılabiliyor, bakım evlerine getiriliyor. Böyle bir durum varsa bunlar yapılsın. Ama böyle bir durum yoksa elbette bu zararı defetmek için bunların öldürülmesi caizdir.

Efendimiz buyuruyor. 5 hayvan türü öncelikle insana zarar veren hayvanlardır. Bunları sayarken bir tanesi de saldırgan köpektir. Uyuz köpek diye tercüme edilir ama bu hastalık değil de vahşi bir köpek manasındadır."