AKP’li başkan seçime aylar kala makam odasını yeniletti: Mobilyalar 1,2 milyon lira tuttu

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Mart 2019’da düzenlenen seçimleri tartışmalı bir biçimde kazanarak belediye başkanı olan AKP’li Eyüp Aytekin, yerel seçimlere dokuz ay kala makam odasının mobilyalarını yeniledi. Yeni makam odasının mobilyalarına yüz binlerce lira harcandı.

Halk TV'de yer alan habere göre 10 Mayıs'ta düzenlenen ihale ile Yusufeli Belediyesi ofis ve makam odası mobilya alımı yaptı. İhaleyi 1 milyon 280 bin 717 liraya Mesut Mobilya kazandı.

Aynı şirkete 2,8 milyonluk iki ihale

İhalenin belediye bütçesine maliyeti ise 1 milyon 383 bin lira oldu. Mart ayında da 1 milyon 416 bin liraya belediye yine ofis mobilyaları almış, ihaleyi aynı şirket kazanmıştı. Belediye iki kalemde toplam 2 milyon 800 liralık makam odası ve ofis mobilyası harcaması yaptı.

Bir oyla kazanmış, 4 pusula kaybolmuştu

Artvin Yusufeli’nde 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan ilk sayımlarda, CHP'li aday Barış Demirci, 2 oy farkla seçimi önde bitirmişti. 1015 numaralı sandığa yapılan itirazlar üzerine yeniden yapılan sayımlarda ise AKP adayı Eyüp Aytekin 3 oy farkla, 1819 oyla seçimi kazandı. CHP adayı Barış Demirci ise 1816 oyda kaldı. Ancak bu sandıkta 4 adet oy pusulası tespit edilemedi.