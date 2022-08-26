AKP'li Başkan Mehmet Nuri Yıldız sosyal medyadan sızdırılan video sonrası istifa etti

AKP Ağrı Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız, bir kadınla telefonda görüntülü olarak konuştuğu video görüntülerinin sızdırılması sonrası istifa etti.

"07/08/2022 tarihinde WhatsApp üzerinde görüntülü olarak *** nolu numaradan arandım. Hemen akabinde *** nolu numaradan ekran görüntüsü alınıp, farklı bir numaradan 10.000 bin dolar karşılığında görüntünün ellerinde olduğunu ve müstehcen bir video hazırlanarak yayınlanacağını tarafıma söyledi" diyen Yıldız, "Şantajı kabul etmediğimden dolayı kumpas videosunu sosyal medyada yayınlamaya başladılar. İki yıllık süre zarfında yerelde gece/gündüz demeden davam uğruna yaptığım çalışmalar, sözde dava arkadaşlarım tarafından her seferinde sekteye uğratılmaya çalışıldı" ifadesini kullandı.

Yıldız, partiden istifa ettiğini dile getirdi.