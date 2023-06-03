AKP'li başkan İmamoğlu'nu gerekçe gösterdi, muhtarlığı basıp tehdit etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ziyaret ettiği Şirinevler Mahallesi Muhtarı İbrahim Güzel'in, AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın kararıyla belediyeye ait parkta bulunan muhtarlık binasını boşaltması istendi.

Muhtar Güzel'in kendisine tebligat gönderilmesini istemesi üzerine aralarında sözlü tartışma çıktı. Muhtarlık görevlisinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde Belediye Başkanı Bahadır'ın Güzel'e “Çok cahilsin, çok basitsin” dediği bunun üzerine muhtarın da “Aynı şekilde size iade ediyorum” karşılığını verdiği görüldü. Tartışmanın devamında Bahadır, Muhtar Güzel'i “Sana bir şey söyleyeyim mi? Elimde kalırsın” sözleriyle tehdit etti.

Olayın ardından açıklama yapan Güzel, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

''Bahçeliler Belediye Başkanı Hakan Bahadır yapmış olduğu bir konuşmada 400 kişinin bulunduğu bir konferansta ‘Bugün mahallelerimizden bir tanesine Ekrem İmamoğlu gelmiş muhtar da ona teşekkür etmiş. Hadsiz muhtar, seninle hesaplaşacağız. Ekrem İmamoğlu ne yapmıştı da sen teşekkür ediyorsun seninle görüşeceğiz’ diyerek beni 400 kişi içinde hedef yapmış, hakaret etmiş, tehdit etmiştir.

Çarşamba günü yüzü aşkın zabıtayla beraber devletin görevlendirdiği zabıtayla beraber Şirinevler Mahalle Muhtarlığı'na baskına geldi. 42 bin seçmeni olan, 115 bin insanı bulunan, Bahçelievler'de tek meydanı olan, Bahçeliler ismindense Anadolu'nun, Türkiye'nin tamamının bildiği bir Şirinevler Mahallesi'ne 150 kişi ile baskına geldi. İçeride eşim ve çocuğum varken koruması bana saldırdı.'' (ANKA)