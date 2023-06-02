CHP'li Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı'na 'darp' soruşturması

İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesinde yaşanan olayda, mahalle muhtarı Hıdır Işık, Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer tarafından kendisine yumruk atıldığı ve darp edildiği iddiasıyla rapor almış ve Koçer’den şikayetçi olmuştu. Olayın araştırılması için CHP Çiğli İlçe Başkanlığı’nda bir komisyon oluşturulmuştu. Tarafların dinlenmesi sonrası CHP İzmir İl Başkanlığı, konuyu yönetim kuruluna taşıdı. Konuya ilişkin bugün yazlı bir açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, konuyla yakından ilgilendiklerini belirterek disiplin mekanizmasının çalıştırılacağını belirtti.

Aslanoğlu, şunları aktardı:

“Muhtarlar bizim için çok önemli ve değerli. Yaşanan olaydan dolayı son derece üzgünüz. Ne partimizin ne de partili bir belediye başkan yardımcısının bu türden bir şiddet olayı ile anılmasını kabul edemeyiz. Konuyla yakından ilgileniyoruz. Vatandaşlarımız ve muhtarlarımızdan gelen şikayetleri dikkatle değerlendiriyoruz. Olayın tarafı olan ve şiddet uyguladığı iddia edilen, aynı zamanda parti üyemiz olan başkan yardımcımız hakkında, il yönetim kurulu olarak resen disiplin soruşturması başlatacağız. İl yönetim kurulumuzda konuyla ilgili ayrıntılı görüşmeleri yapacak ve kendisini disipline sevk edeceğiz. Konunun her yönüyle açığa çıkarılması için çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.” (ANKA)