AKP'li bakanlar İstanbul'da açıklama yaptı, İmamoğlu'nu davet etmedi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul'da, karla mücadele çalışmalarına dair açıklama yaptı.

Bakan Adil Karaismailoğlu, "Terk edilmiş araçlar dolayısıyla sıkıntılar yaşadık. Trafik kısmen de olsa şu an işliyor. Ancak Mahmutbey-Hadımköy ve Yassıören-Çatalca arasındaki terk edilmiş araçların kaldırılması süreci devam ediyor. İstanbul Havalimanı birazdan yavaş da olsa uçuşlara başlayacak. Bir pist açıldı şu an" dedi.

"İstanbul'da saat 13.00'ten itibaren özel otoların köprülerden geçişine izin vereceğiz" diyen Karaismailoğlu, "Hızlı trenler çalışıyor. Marmaray, dün gece olduğu gibi bu gece ve yarın gece de ücretsiz olarak sabaha kadar vatandaşlarımıza hizmet edecek" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şöyle konuştu:

"Belediye başkanları ve kaymakamlarla birlikte çalıştık. İstanbul'da kar yağışı perşembeye kadar sürecek. Dikkatli olunmalı. İstanbul'da mümkün olduğunca özel araçlarla yola çıkılmasın. Ağır tonajlı araçlar kış lastikleri ile yola çıkmalı."

Öten yandan bakanlarla valinin açıklamasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer almazken, bu durum açıklamaya İBB Başkanı'nın çağrılmadığı yorumlarına neden oldu. İBB'den henüz açıklama gelmedi.