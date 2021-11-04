AKP'li Ali İhsan Yavuz'un zor anları: 'Siz de o kadar zorlamayın'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz TVNET'te yayınlanan programda "Bir resim var. Bu resimde CHP'li ve Ak Partili milletvekilleri var. Ben YSK üyelerini bilmem nereden almış, nereye götürmüşüm diye onu kurguladılar ve yayınladılar" dedi.

TVNET sunucusunun CHP'li milletvekili için "Buyurun ismini verin" demesi üzerine AKP'li Yavuz, "Siz de o kadar zorlamayın" yanıtını verdi.

Yavuz ile sunucu arasındaki diyalog şöyle:

"Yavuz: Bakınız bir resim var. Bu resimde CHP'li ve Ak Partili milletvekilleri var. Ben YSK üyelerini bilmem nereden almış, nereye götürmüşüm diye onu kurguladılar ve yayınladılar. CHP milletvekili, ismini vermeyeyim... Dilerseniz de veririm...

Sunucu: Buyurun verin...

Yavuz: Bir CHP milletvekili var bu karelerin içinde. Diyor ki CHP'lilere, 'Yahu siz Allah'tan korkun, Ali İhsan'ı vuralım derken beni de YSK üyesi yaptınız.

Sunucu: Hangi CHP milletvekili bunu söylüyor?

Yavuz: Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili...

Sunucu: Hangisi?

Yavuz: Siz de o kadar zorlamayın...

Sunucu: Siz 'isterseniz ismini veririm' deyince..."

'Demek ki bir şeyler oldu'

Yavuz, 2019 yerel seçimleri döneminde yaptığı "Hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur" sözünü neden söylediği sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Aslında benim böyle bir sözüm yok. Ben de kullanmaya başladım sanki benimmiş gibi. O gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu. Hiçbir şey olmadıysa şayet 28 bin oy nasıl oldu da 13 bin rakamına indi? Demek ki bir şeyler oldu. O günlerde anlaşılmamızın nedeni 'İstanbul seçimlerini yeniletmek istiyoruz' sanılması."