AKP’li Aktay, Oğan’ın 'sığınmacılar' açıklamalarını yalanladı: Takvim falan yok

AKP Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhur İttifakı’na geçiş yapan Sinan Oğan’ın, sığınmacıların gönderilmesi hakkında bir takvim oluşturulduğu iddiasını yalanladı.

Turkish News Portal'a açıklamada bulunan Aktay, “Takvim falan yok” ifadelerini kullandı. Seçim sonrasına denk gelen söz konusu açıklamasında Aktay, “Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan zaten neredeyse 2-3 yıldır Suriye’de gönüllü olarak gitmesi için şartlar oluşturuyor. Şehirler oluşturuluyor” dedi.

Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimlerin ikinci turunda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamıştı. Oğan, yaptığı açıklamada, seçim süreci boyunca gündemde tuttuğu ve ‘vazgeçilmez kriter’ olarak belirlediği sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi konusunda da bir takvim oluşturulduğunu iddia etmişti.

Oğan şunları söylemişti:

“Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi olan 'sığınmacılar ve kaçaklar' meselesinde artık bir 'takvim' mevcuttur ve bu takvim en kısa zamanda işlemeye başlayacaktır. Ülkemizdeki sığınmacıların bir takvim çerçevesinde ülkelerine güven içerisinde geri gönderilmesi için tüm şartlar zorlanacaktır.”