AKP'den yüzde 50+1 ve erken seçim açıklaması

AKP Grup Başkanvekili ve AKP Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’nin Ezine ilçesinde yaptığı konuşmada, erken seçim gündemi için "Biz başkanlık sistemine erken seçim, siyasi kriz ve polemiklerle ülke zaman kaybetmesin diye geçtik" dedi.

Bülent Turan gerçekleştirdiği konuşmada, seçimin gündemlerinde olmadığını ifade ederek, “Biz başkanlık sistemine erken seçim olmasın diye, siyasi kriz olmasın diye ve polemiklerle ülke zaman kaybetmesin diye geçtik. Bugün ısrarla erken seçim diyenlere Geyikli Meydanı'ndan haykırıyorum. Seçimlerin tarihi 2023 Haziran. Biz artık yılda bir seçim yapan, altı ayda bir hükümet değiştiren bir Türkiye istemiyoruz. Yetkimizi 5 yıllığına aldık. Son güne kadar anamızın ak sütü gibi helal olan bu oylarla görevimize devam edeceğiz. Seçimler zamanında yapılacak. Bizim böyle bir gündemimiz yok” dedi.

'50+1 tartışması da çok geride kaldı'

Konuşmasına olası adaylar ve 50+1 gündemi üzerinden devam eden Turan, “Adayları yok. Ne seçiminden bahsediyorsunuz. Bugün açıklarsak yıpranırmış, Erdoğan 20 yıldır Cumhurbaşkanı değil mi, ne demek yıpranırmış. Yıpranacak adamı koymayın, yıpranmasın o zaman. Biz hazırlığımızı yapıyoruz. 50+1 tartışması da çok geride kaldı. Bu ülkenin istikrarı için 50+1 kuralının, parametresinin değişmeyeceğini, böyle bir gündemimiz olmadığını çalışıp da 50+1’den çok daha üste oranlarla tekrar inşallah ittifakımızın böyle devam edeceğini söylemek isterim” ifadesini kullandı.

Millet İttifakı öznelerinin tezkere oylamasında farklı tutum sergilediklerini hatırlatan Turan, "Polemik, siyasi kavga olur. Ama milli konularda bir araya gelmek gibi bir görevimiz var. Tezkereye hayır diyen, çıkıp da evet diyenlere de hain diyen ortakların bir araya geldiklerinde birbirlerine nasıl bakabildiklerini ibretle izliyoruz. Bir ortak evet derken diğeri hayır diyecek. Bir ortak diğerine hain diyecek. Ama aynı masada oturup güya siyasi gündem yapacaklar. Bu milletin bu tarz konulara ayıracak zamanı yok" şeklinde konuştu.