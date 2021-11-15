soL TV yurttaşa 'Erken seçim istiyor musunuz?' diye sordu

soL TV KonuşuYorum programında İstanbul Cevizlibağ'da yurttaşlara 'Erken seçim istiyor musunuz?' diye sordu.

Haber Merkezi

soL TV'nin KonuşuYorum mikrofonu İstanbul Cevizlibağ'daydı.

Yurttaşlara "Erken seçim istiyor musunuz?" diye sorduk: