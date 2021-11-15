soL TV'nin KonuşuYorum mikrofonu İstanbul Cevizlibağ'daydı.
Yurttaşlara "Erken seçim istiyor musunuz?" diye sorduk:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL TV yurttaşa 'Erken seçim istiyor musunuz?' diye sordu
soL TV KonuşuYorum programında İstanbul Cevizlibağ'da yurttaşlara 'Erken seçim istiyor musunuz?' diye sordu.
Haber Merkezi
soL TV'nin KonuşuYorum mikrofonu İstanbul Cevizlibağ'daydı.
Yurttaşlara "Erken seçim istiyor musunuz?" diye sorduk: