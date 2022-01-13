AKP'den yine kömür kararı

"İhtiyaç Sahibi Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılması"na ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararın detayları şöyle:

"Her il ve ilçede dağıtımı yapılacak toplam kömür miktarı, il/ilçe bazında tespit edilen aile başı kömür miktarları ve yardımdan faydalanacak muhtaç aile sayıları, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

Dağıtımı yapılan kömür, muhatap ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek. Kömür teslimatları, söz konusu kararın hükümleri çerçevesinde ailelerin ihtiyaçları nispetinde yapılacak.

'Teslim noktaları vakıflarca bildirilecek'

2022'de vakıflara ve vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan yapılacak kömür sevkiyatları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) genel müdürlükleri tarafından belirlenen program dahilinde gerçekleştirilecek.

TKİ ve TTK tarafından vakıflarca bildirilen teslim noktalarıyla belirlenen ailelere doğrudan gönderilecek kömür, sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla bu kurumların sorumluluğunda nakledilecek.

'TKİ'nin kendi işlettiği sahalardan temin edilecek'

Sevkiyat programı, belirlenen dağıtım takvimine uygun yapılacak. TKİ'nin karar kapsamında dağıtacağı kömür öncelikli olarak kendi işlettiği sahalardan temin edilecek.

TCDD Taşımacılık AŞ ile taşınacak kömüre bu kuruluş tarafından öncelik verilirken TKİ ve TTK ile TCDD Taşımacılık AŞ arasında öncelik ve taşıma konusunda protokol yapılacak."

Arka arkaya zam gelmişti

Isınma ihtiyacını kömür ve odun ile karşılayanlar geçtiğimiz aylarda yüksek zamlarla karşı karşıya kalmıştı. Yalnızca Eylül, Ekim ve Kasım aylarında kömüre toplamda yüzde 72 gelmişti. Ayrıca odunda yüzde 33, sobada ise yüzde 31 artış yaşanmıştı.

Kömür ve odun fiyatlarındaki fahiş artışın, doğalgaza erişimi olmayan 24 milyon yurttaşı etkileyeceği öğrenilmişti.