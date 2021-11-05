'24 milyon yurttaş bu kış donacak'

CHP Antalya Milletvekili ve Ekonomi Masası Koordinatörü Çetin Osman Budak, kış aylarına girilirken kömür ve odun fiyatlarındaki artışın yaklaşık 24 milyon yurttaşı evlerini ısıtamama tehlikesi ile karşı karşıya bırakacağını söyledi.

TÜİK rakamlarına göre son bir yılda kömür fiyatının yüzde 88, odun fiyatının yüzde 38 arttığını belirten Budak "Doğalgaza erişimi olmayan 7 milyon 752 bin hanede yaşayan yaklaşık 24 milyon kişi kömür ve odun fiyatları nedeniyle bu kış donacak” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen 2022 bütçe görüşmelerinde konuşan Budak “Adrese Dayalı Kayıt Sistemi’ne göre Türkiye’de 2020 yılı sonunda 24 milyon 604 bin hane var. Doğalgaz abonesi olan hane sayısı ise 16 milyon 841 bin. Doğalgaza erişimi olmayan 7 milyon 752 bin yurttaşımız kömür ve odunla ısınarak kışı geçirmek zorunda. TÜİK’e göre geçen sene tonu bin 142 lira olan kömür fiyatı bu sene 2 bin 159 liraya yükseldi. Bu rakamın aslında piyasadaki kömür fiyatlarının çok altında olduğunu biliyoruz. Kömürün fiyatı bir aylık asgari ücreti geçmiş durumda. Sadece kömür değil, odun fiyatlarındaki artış da açıklanan yıllık enflasyonun çok üzerinde. Yakacak kışlık odunun fiyatı bir senede yüzde 38 arttı. Vatandaş böyle giderse evdeki eşyalarını ısınmak için yakmak zorunda kalacak" dedi.