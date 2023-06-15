AKP'den vekil transferi girişimi: 'Amaç üç parti arasında çatlak yaratmak'

AKP'nin Meclis'teki sandalye sayısını artırmak için DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nden bazı isimlerle dolaylı temas kurduğu ve bazı milletvekillerinin AKP’ye geçişi için çalıştığı iddiası parti kaynakları tarafından doğrulandı. AKP'nin bu girişiminin sonuçsuz kaldığını belirten kaynaklar, "Gelecek Partisi, DEVA ve Saadet arasında devam eden grup kurma çalışmalarını sekteye uğratmak, aramızda çatlak yaratmak istiyorlar. Çünkü üç partinin kuracağı bir grup onları ürkütüyor" dedi.

Gazete Duvar’da yer alan kulis haberine göre Saadet Partili bir yönetici, partileri için böylesi bir transferin asla söz konusu olmayacağını belirterek, “Bizden herhangi bir geçiş olmaz. AKP bize böyle bir teklif getirmedi bile, getirmez” diye konuştu.

Gelecek Partili bir yetkili ise AKP'nin muhalefet milletvekillerini transfer etmek için girişimlerde bulunduğuna dair birinci ağızdan duyumları olduğunu söyledi. DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nde AKP kökenli isimler olduğunu ve pek çok siyasetçi arasındaki insani ilişkilerin devam ettiğini hatırlatan yetkili, “Bu ilişkiler üzerinden bir iletişim geliştirildiğini, geçmişte yapılan hataları telafi etmek istedikleri yönünde söylemler geliştirdiklerini biliyorum” dedi. Söz konusu girişimlerinin karşılıksız kaldığını belirten yetkili, AKP’nin öncelikli amacının gündemlerinde olan Anayasa değişikliği için sayısal gücünü artırmak olduğunu söyledi.