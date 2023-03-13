AKP'den vekil önlemi: Aday adaylarına taahhütname imzalatıyor

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, iktidar partisinden milletvekili aday adayı olmak isteyen kişilere 6 maddelik bir taahhütname imzalatacaklarını açıkladı. Gerçek Gündem'in kulislerden edindiği bilgiye göre söz konusu metinde 'başka bir partiye geçmeyeceğim' maddesi de bulunuyor.

AKP, 2018 yılında da benzer bir uygulamaya gitmişti; ancak bu 'taahhütname', şu ifadelerden oluşuyordu:

"Milletvekili seçilmem halinde, seçim çevremde ikamet edeceğimi, TBMM'nin çalışmadığı ve partimin görevlendirmede bulunmadığı günlerde bütün zamanımı seçim çevremde geçireceğimi kabul ve taahhüt ederim."

Parlamento hesabı

İktidar partisi, önümüzdeki genel seçimlerde parlamentodaki çoğunluğunu korumak için önlem alma adımları atıyor. Geçtiğimiz ekim ayında AKP'nin Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın İYİP'e geçmesiyle gündem olan AKP, bu kez işi sağlama almak istiyor.