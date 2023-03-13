'Yeniden Refah Cumhur İttifakı'na katılmayı kabul etti'

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, AKP ile bir süredir görüşmeler yapan Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmayı kabul ettiğini belirtti.

Çelik, köşesinde konuyla ilgili şunları dile getirdi:

"Beklenen oldu” demeyeceğim zira Fatih Erbakan seçim sürecine kadar ittifak yapma taraftarı değildi. Net açıklamaları vardı. Tabanlar açısından ise “arzulanan” oldu diyebiliriz.

Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılmayı kabul ettiğini söylemek artık mümkün. Çünkü iki partideki kaynaklarımdan da “oldu bu iş” teyidini aldım.

Yeniden Refah Partisi cephesine göre; AK Parti ile uzlaşılmış. Sundukları şartlar kabul edilmiş."

Çelik, kararın en geç salı günü açıklanacağını öne sürdü.

Kadına şiddet pazarlık konusu oldu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Cumhur İttifakı’na katılım için şart koştukları 30 maddelik taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Habertürk'te Kübra Par’ın sunduğu Açık ve Net programına konuk olan Aydal, içerisinde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılmasını da öngören taleplerini AKP'ye ilettiklerini ve kendilerine "Hiçbir problem yok" yanıtı verildiğini söyledi.

Aydal'ın açıklamasını tepkiyle karşılayan moderatör Par, "Bunun kaldırılmasını talep ettiğiniz için sizi eleştiriyorum, AKP bu maddeye de 'tamam' demiş olamaz" dedi. Aydal ise "Bizim taleplerimiz yazılı olarak kendilerine iletildi, bu iletilme esnasında da bütün bu maddeler tek tek okundu ve karşı taraftan 'hiçbir problem yok' dendi" ifadelerini kullandı.

'6284' nedir?

6284, İstanbul Sözleşmesi’ni takiben çıkarılan ve Sözleşme ile uyum içinde “kadına yönelik şiddet”i tanımlayan ve alınacak önlemleri tespit eden yasa.

Kanunun amacı şiddet gören ya da bu yönde bir tehdit altında bulunan kadın, çocuk, aile bireyi ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının korunması ve bu kişileri hedef alan şiddetin önlenmesi için alınacak önlemleri düzenlemektir. Kanun fiziksel şiddetin yanı sıra, ekonomik, psikolojik, cinsel şiddet gibi farklı şiddet türlerini de kapsamaktadır.